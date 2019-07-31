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Sincan’da kimyasal zehirlenme paniği

Bir fabrikada çalışırken cilt yanması ve kaşıntı şikayeti başlayan 14 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastanede karantina altına alındı.

İHA | 31.07.2019 - 05:05..
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Ankara’nın Sincan ilçesinde kablo üretimi yapılan bir firmanın çalışanları, akşam saatlerinde kaşıntı ve cilt yanması şikayetlerinde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ölçüm yaparken, sağlık ekipleri ise kaşıntı ve ciltte yanma şikayeti bulunan 14 çalışanı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine sevk etti.

Sincan’da kimyasal zehirlenme paniği

ACİL KARANTİNAYA ALINDI

Kişilerde kimyasal zehirlenmeden şüphelenen sağlık ekipleri, yaklaşık bir saat boyunca hastanenin Acil Servis bölümüne giriş çıkışları durdurarak bölümü karantina altına aldı.

SİVRİSİNEK ALERJİSİ

Fabrika ölçümlerinde ve çalışanların sağlık kontrollerinde kimyasal ize rastlanılmadığı, çalışanların bir sivrisinek türü nedeniyle alerji oldukları öğrenildi. Fabrika çalışanları kontrollerin ardından taburcu edilirken, acil servisteki karantina da kaldırıldı.


Sincan’da kimyasal zehirlenme paniği

Sincan’da kimyasal zehirlenme paniği

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