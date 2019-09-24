İnsanlar binlerce yıldır, sindirim sorunları ve diğer hastalıkların tedavisi için çayı kullanıyorlar. Bazı bitkisel çayların; mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık ve daha birçok konuda yardımcı olduğunu biliyoruz. Neyse ki, çoğu yaygın olarak bulunabiliyor ve yapılması oldukça kolay.

İşte sindirimi artıran 6 çay.

ZENCEFİL

Bilimsel olarak Zingiber officinale olarak bilinen zencefil, Asya'ya özgü bir çiçekli bitkidir. Köksapı (gövdenin yer altı kısmı) dünya çapında popüler bir baharat olarak kullanılır. Zencefildeki gingeroller ve shogaoller olarak bilinen bileşikler, mide kasılmalarını ve boşalmasını uyarmaya yardımcıdır. Böylece mide bulantısı, kramp, şişkinlik, gaz veya hazımsızlığa yardımcı olabilir. Zencefil çayı ve zencefil takviyelerinin etkilerini karşılaştıran araştırmalar sınırlıdır, ancak çay benzer faydalar sağlayabilir.

Zencefil çayı yapmak için 2 yemek kaşığı (28 gram) dilimlenmiş zencefil kökünü, 2 bardak (500 ml) suda 10-20 dakika kaynatın.

KARAHİNDİBA

Karahindibalar yabani bitkidir. Sarı çiçeklere sahiptirler ve dünya üzerinde çoğu yerde yetişebilirler. Karahindibalar mide kaslarını uyararak ince bağırsaklara akışı teşvik edecek bileşikler içermektedir. Karahindiba, iltihapla savaşarak ve mide asidi üretimini azaltarak ülsere karşı korunmaya yardımcı olabiliyor. Bu nedenle, karahindiba çayı içmek sağlıklı sindirimi teşvik edebilir.

Karahindiba çayı yapmak için 2 karahindiba çiçeğini, 4 su bardağı su ile kaynatın. Ardından ocaktan alın ve 5-10 dakika boyunca bekletin. İçmeden önce süzün.

SİNAMEKİ

Sinameki, düz kas üzerinde hareket eden, kasılmaları ve barsak hareketlerini teşvik eden sansosides adı verilen kimyasallar içerir. Araştırmalar, sinamekinin hem çocuklarda hem de erişkinlerde etkili bir müshil olarak görev yaptığını göstermektedir. Sinameki çayı, kabızlıktan kurtulmak için etkili ve kolay bir yol olabilir.

1 çay kaşığı (4 gram) kuru sinameki yaprağını, 1 bardak (250 ml) kaynar suda 5-10 dakika bekletilerek sinameki çayı yapabilirsiniz.