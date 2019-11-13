Sinem Kobal'a takipçi tavsiyesi: Köye yerleşin

Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hayranları tarafından çok beğeniliyor. İkiliyi ayrı düşünemeyen hayranları özellikle Sinem Kobal'ın paylaşımlarına sürekli Kenan İmirzalıoğlu hakkında bir şeyler yazıyor.

Yine Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğrafa da Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili gelen mesajların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ancak bir takipçisinin tavsiye içeren mesajı çok daha dikkat çekti.

"KENAN KIZMIYOR MU?"

İşte o yorum: "Gerçekten Kenan bey ile yakışan bir çiftsiniz, tencere kapak gibisiniz. Kenan ağabeye çok çok saygılar. Tüm Türkiye gibi benim de idolüm. Yalnız bir şey soracağım: Kenan abi size kızmıyor mu? Artık siz reklamları falan bıraksanız, filmleri, dizileri... Evinizin hanımı, çocuklarınızın anası olup köye yerleşip orada bir çiftlik kurun. Boy boy çocuklarınız, boy boy kuzularınız olsun, tarlalarınız olsun."