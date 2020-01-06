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Sinem Kobal'den yeni yılın ilk paylaşımı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 07:54..
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Ekranlardaki oyunculuk serüvenine ara veren Sinem Kobal, Instagram hesabından ara ara paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Yeni yılın ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, siyah beyaz ve oldukça dikkat çekici fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜLER DE ÇOK BEĞENDİ

2020 yılının ilk paylaşımını yapan Kobal, seksi hali ile beğenileri kazandı. Esra Erol'un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı. Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.

"Melek yüzlü, düş perisi" yakıştırmaları yapılan oyuncuya bazı hayranları ise "Kalplerimizin Selenası'sın" diye yorum yaptı. Kobal'ın fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Sinem Kobal'den yeni yılın ilk paylaşımı

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