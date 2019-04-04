Sinem Öztürk'ten eşine: İyi ki seninim

Oyuncu Sinem Öztürk, Yapımcı eşi Mustafa Uslu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. 3 yıl önce yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, geçtiğimiz ay ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucağına almıştı.

"3 SENE ÖNCE SÖZ VERDİK"

Sinem Öztürk, eşi Mustafa Uslu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı. Beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Öztürk, fotoğrafa şu notu düştü: "3 sene önce bu fotoğrafı çektiğimiz gün söz verdik birbirimize bir ömür beraber olacağız diye..İlk buluşmamız baş başa yediğimiz ilk yemekti..Her gün çoğalan sevgimizle sımsıkı sarıldık birbirimize ve iyi ki dedik..Şimdi oğullarımız da bizimle ve yeni yaşına kocaman bir aile olarak giriyoruz..İyi ki karınım , iyi ki seninim, iyi ki benimsin canım kocam..Allah seni başımızdan eksik etmesin..Daha nice yıllara göz göze kalp kalbe girelim..İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın..Seni çok seviyorum ❤️"