Sinema dünyasını aralayan kitap: Sinemada Tembellik Hakkı

Sinema, insanın toplumsal ve kültürel yaşamını önemli bir biçimde etkiliyor, zaman zaman bunların yeniden kurgulanışında rol oynuyor. Yar. Doç. Dr. Gürbüz de, sinemayı yaşamın kendisiyle ilişkilendirip, sorgulayıp sinema hakkında geniş bir yelpazeyle okuyucuya sunuyor…

SİNEMADA TEMBELLİK HAKKI

Sinemada Tembellik Hakkı, Gürbüz’ün ilk kitabı! Zorunlu çalışma ve yaratıcı emek arasındaki ilişkinin sinemada kendine nasıl yer bulduğuna, Charlie Chaplin, Marx, Jim Jarmush, Nietzsche gibi önemli isimlerin yanı sıra popüler filmlerden sanat filmlerine kadar pek çok doneyi inceleyip cevap veriyor. Böylelikle modern dünyaya bir felsefi pencere daha açıyor. Gürbüz, bu kitapta, Amerikan sinemasına odaklanan yüzlerce filmin analizini yapıyor ve felsefi bir perspektifle inceliyor.

Özetle bu kitap, tanıtım bülteninde de belirtildiği gibi, hem sinema tarihini öğrenmek isteyen okurlar için hem de sinemanın entelektüel keyfini arayan okurlar için özgün bir eser oluveriyor.

Ayrıca tanıtım bülteni filmler ve onlara bakış hakkında şunları da söylüyor:

“Filmleri kitle eğlencesinin bir parçası olarak kabul eden küçümseyici bakış, onların ardındaki zihinsel evreni kavrama konusunda entelektüel eksiklik içindedir. Oysa filmler tarihin bir anındaki tüm bilişsel eğilimleri içeren yaratıcı anlatılardır. Her film, gösterdikleri ya da gizledikleriyle bir anlam üretir. Bazı filmler ise sadece anlam üretmekle kalmaz, zaman ve hareket imajlardan oluşmuş bir kuram oluştururlar.”

Sinema Tembellik Hakkı

Ö. Nilay Erbalaban Gürbüz

Ütopya yay.

S.:272

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Sonay Karaman

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