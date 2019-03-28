Sinemalarda bu hafta 10 film vizyona girecek

Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği "Loro", skandallarıyla anılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtacak.

LORO

Paolo Sorrentino'nun yönettiği, Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen ve Giovanni Esposito'nun rol aldığı film izleyici ile buluşacak.

KATİL AVCISI

Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki "Katil Avcısı"nın başrolünde, Gerard Butler yer alıyor.

KURSK

Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki "Kursk", 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini anlatıyor.

DELİ VE DAHİ

Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı "Deli ve Dahi", 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hazırlamaya koyulan James Murray'in hikayesini anlatıyor.





AŞKTAN KAÇINILMAZ

Ünlü yazar Nick Hornby'nin 2009 yılında yayınlanan aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan film, bir zamanlar birbirlerine aşık olan Annie ve Duncan çifti ile bir dönem müzik kariyerinde önemli bir yere gelmiş Tucker Crowe'un hikayesini odağına alıyor.

ŞİŞMAN HAREKAT TİMİ

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor.





BANA BİR AŞK ŞARKISI SÖYLE

Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönettiği "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle", en yakın arkadaşı tarafından düzenlenen bir planla hayatı bambaşka bir yola giren bir adamı odağına alıyor.





ŞEYTAN OYUNU

Kadir Genç'in yönettiği haftanın yerli korku filmi "Şeytan Oyunu"nda, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı ve Niyazi Ayaydın rol aldı.





JUMBO

James Snider'ın yönettiği animasyon film "Jumbo", bir filin ve ona yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

SEVİMLİ EJDERHA KOKONAT: ORMANDA ŞENLİK

Anthony Power'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik", sevimli ejderhanın su ejderhalarıyla tanışması ve sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.



