Singapur şekerli meşrubat reklamlarını yasakladı

Singapur'da devam eden "diyabetle savaş" programı kapsamında son hamle olarak yüksek oranda şeker içeren sağlıksız içeceklerin reklamları yasaklandı.

İLGİNÇ YASAKLARIN ÜLKESİ

Daha önce sakız satmak, sakız çiğnemek, grafiti yapmak, kirli araçla trafiğe çıkmak gibi ilginç yasaklarla gündeme gelen Singapur, bu kez şekerli içeçek reklamlarını yasaklayarak bir ilke daha imza attı.

KARAR HALK OYLAMASIYLA ALINDI

Singapur Sağlık Bakanı Edwin Tong, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, kararın anket şeklinde, halkın katılımıyla verildiğini bildirdi.

Tong şekerle tatlandırılmış içeceklere uygulanacak yasağın, basım, yayın ve çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm medya platformlarını kapsayacağını söyledi.

BİRÇOK ÜRÜN ETKİLENECEK

Bakanlık basın açıklamasında, alkolsüz içecekler, meyve suları, yoğurtlu içecekler ve hazır kahvelerin de dahil olduğu bir dizi ürünün uygulamadan etkileneceği bilgisi verildi.

Tong, bu yasağın, diyabetle mücadeledeki ilk adımları olduğunu söyledi.