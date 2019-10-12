taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Singapur şekerli meşrubat reklamlarını yasakladı

Singapur'da diyabetle mücadele kapsamında sağlıksız olarak nitelendirilen şekerli içeceklerin reklamı yasaklandı.

AA | 12.10.2019 - 06:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Singapur'da devam eden "diyabetle savaş" programı kapsamında son hamle olarak yüksek oranda şeker içeren sağlıksız içeceklerin reklamları yasaklandı.

İLGİNÇ YASAKLARIN ÜLKESİ

Daha önce sakız satmak, sakız çiğnemek, grafiti yapmak, kirli araçla trafiğe çıkmak gibi ilginç yasaklarla gündeme gelen Singapur, bu kez şekerli içeçek reklamlarını yasaklayarak bir ilke daha imza attı.

Singapur şekerli meşrubat reklamlarını yasakladı

KARAR HALK OYLAMASIYLA ALINDI

Singapur Sağlık Bakanı Edwin Tong, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, kararın anket şeklinde, halkın katılımıyla verildiğini bildirdi.

Tong şekerle tatlandırılmış içeceklere uygulanacak yasağın, basım, yayın ve çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm medya platformlarını kapsayacağını söyledi.

Singapur şekerli meşrubat reklamlarını yasakladı

BİRÇOK ÜRÜN ETKİLENECEK

Bakanlık basın açıklamasında, alkolsüz içecekler, meyve suları, yoğurtlu içecekler ve hazır kahvelerin de dahil olduğu bir dizi ürünün uygulamadan etkileneceği bilgisi verildi.

Tong, bu yasağın, diyabetle mücadeledeki ilk adımları olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

38
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

42
Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

303
Millilerden Mehmetçik selamı

Millilerden Mehmetçik selamı

53
Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

45
YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

21
Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir