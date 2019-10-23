taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.777
Euro
6.4269
Altın
1494.31
Borsa
98914.92
Gram Altın
277.725
Bitcoin
46241.11

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Alman uçak şirketi Volocopter'in tasarladığı hava taksi, ilk insanlı uçuşunu gökdelenlerin arasından geçerek Singapur’da gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı.

Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi, ilk şehir merkezi turunu Singapur’un Marine Körfezi'nde gerçekleştirdi.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

UYGUN FİYATLI VE HIZLI

Son testini gerçekleştiren uçan taksinin, hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.  Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, “VoloPort’u test etmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

ASYA'DA 2 YIL İÇERİSİNDE UYGULAMA BAŞLAYACAK

Asya'da 2 yıl içinde, pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin, ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

2 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

TÜRKİYE'DE TAKSİ PLAKALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'den çekilen UBER ile birlikte taksi plakaları yüzde 70 artış yaparak, 1 milyon 700 bin seviyesine yükselmişti. 7 bin 500 ile 9 bin lira seviyesinde olan plaka kiraları, bir anda 10 bin liranın üzerine tırmanmıştı.

Gelen zamdan sonra taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

211
Gaziantep'te damadını kına gecesinde öldürdü

Gaziantep'te damadını kına gecesinde öldürdü

112
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

140
Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

73
Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

80
Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

193
Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir