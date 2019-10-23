Başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı.

Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi, ilk şehir merkezi turunu Singapur’un Marine Körfezi'nde gerçekleştirdi.

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

UYGUN FİYATLI VE HIZLI

Son testini gerçekleştiren uçan taksinin, hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, “VoloPort’u test etmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

ASYA'DA 2 YIL İÇERİSİNDE UYGULAMA BAŞLAYACAK

Asya'da 2 yıl içinde, pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin, ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor.

2 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TÜRKİYE'DE TAKSİ PLAKALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'den çekilen UBER ile birlikte taksi plakaları yüzde 70 artış yaparak, 1 milyon 700 bin seviyesine yükselmişti. 7 bin 500 ile 9 bin lira seviyesinde olan plaka kiraları, bir anda 10 bin liranın üzerine tırmanmıştı.

Gelen zamdan sonra taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi.

