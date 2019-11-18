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Sınıf öğretmeni 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir sınıf öğretmeni, satın aldığı otomobilini kütüphaneye çevirerek, 5 yılda 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı. Öğretmen, hedefinin 50 bin kitap olduğunu söyledi.

DHA | 18.11.2019 - 10:48..
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Antalya'da yaşayan, sınıf öğretmeni Tuncer Günay, 5 yıl önce satın aldığı eski model otomobilinin trafikte çok dikkat çektiğini fark edince aracı sosyal projeler için kullanmaya karar verdi.

'CEHALETLE MÜCADELE MALZEMELERİ'

Otomobilin içine ilk yardım çantası yerleştiren, arkasına 'dilek- şikayet- istek kutusu' asan Günay, tavanına yerleştirdiği rafa onlarca kitap sığdırdı. Rafa 'Ücretsiz' ve 'Cehaletle mücadele malzemeleri' yazan Günay, trafiğe böyle çıkmaya başladı.

Sınıf öğretmeni 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı

DİLEK KUTUSUNA PARA ATANLAR BİLE OLUYOR

Kent sakinlerinin bazen kırmızı ışıkta bazen de park halindeyken gelip raftaki kitaplardan aldığını söyleyen Günay, 5 yılda 20 binin üzerinde eseri kitapseverlerle buluşturduğunu anlattı. Kitapları hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğini aktaran Tuncer Günay, "Ramazan ayında yiyecek, şimdi de kitap dağıtıyorum. 5 yılda 20 bini geçti dağıttığım kitaplar. Bu raf her gün dolup boşalıyor. Kitap dağıtmak isteyenlerden gidip alıyorum, okumak isteyenlere dağıtıyorum. Bazen tüm rafın kısa sürede boşaldığını gördüm. Dilek kutusuna istedikleri kitabın adını yazıp, atanlar oluyor. Para atanlar oluyor, gidip o parayla kitap alıp dağıtıyorum." dedi.

Sınıf öğretmeni 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı

50 BİN KİTAP DAĞITMAK İSTİYOR

Otomobilini asla satmayacağını dile getiren Tuncer Günay, hedefinin 50 bin kitap dağıtmak olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı

Sınıf öğretmeni 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı

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