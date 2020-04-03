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Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı

Tekirdağ'da Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

DHA |
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Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer, evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı.

15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı

"FEDAKAR ÖĞRETMENİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.

Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı

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