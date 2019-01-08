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Sınıflarda tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

Karaman'da, Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda 'çat kapı' sahnelenen tiyatro oyunlarıyla genç nesillere anlatılıyor.

AA | 08.01.2019 - 12:00..
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'Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor' projesi kapsamında, Karaman'ın 5 manevi mimarı hakkında 50 bin kitap basılarak gençlere dağıtılmaya başlandı.

Ayrıca kısa drama belgesellerin de hazırlanacağı projede en ilgi çeken uygulama ise okullarda 'çat kapı' gerçekleştirilen tiyatro gösterileri oldu.

HEDEF 500 SINIFA GİRMEK

Eski dönemlere ait kostüm giyen oyuncuların ders işlenen sınıflara çat kapı girerek sergiledikleri oyunlar, gençler üzerinde büyük etki bırakıyor.

Bugüne kadar 350 sınıfa giren 6 kişilik tiyatro ekibinin hedefi, bu sayıyı 500'e çıkarmak.

Sınıflarda tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Lisesi öğrencisi Esra Nur ise sınıfta matematik dersinde aniden içeri giren tiyatrocuları görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bu uygulamadan çok memnun oldum. Görerek bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadım. Okulun sadece matematik, fizik öğrenme yeri olmadığını, genel kültürümüzü de geliştirme yeri olduğunu hatırlamış olduk. Bu tür etkinliklerin sürekli olması bizi mutlu eder." diye konuştu.

Sınıflarda tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

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