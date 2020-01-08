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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki lise öğrencisi 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 08.01.2020 - 13:50..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı.

Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı.

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin'in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

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