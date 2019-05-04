Sınıfta porno film izleyen öğretmen serbest bırakıldı

Osmaniye Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşanan olayda, 56 yaşındaki öğretmen H.İ.Ö.'nün, sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlere anlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö’nün sınıfta yaptıklarını bir bir anlattılar. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.