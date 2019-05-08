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Sınıfta porno izleyen öğretmen tutuklandı

Osmaniye'de sınıfta cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğretmen H.I.Ö., Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

DHA | 08.05.2019 - 08:41..
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Kadirli ilçesindeki ortaokulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 56 yaşındaki 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi.

Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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