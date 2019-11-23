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Sınıftaki öğretmene saygısızlık yapan öğrenciler

Öğretmenine saygı duymayan üstelik bunu video çekip, TikTok'a atan öğrencilere her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 12:12..
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Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü.

VİDEOLARI ÇEKİLİP TİKTOK'A ATILIYOR

Sınıfta öğretmen varken; sanki yokmuş gibi davranan öğrencilere bir yenisi daha eklendi. Oturdukları sırayı alıp duvara vuran öğrenciler aynı zamanda maymun sesine benzer sesler çıkardılar.

Bu anları kaydeden öğrenciler son günlerin popüler uygulaması TikTok'ta paylaştılar.

Sınıftaki öğretmene saygısızlık yapan öğrenciler VİDEO

ÖĞRETMENLERİN SÖZÜ GEÇMİYOR

Geçmiş yıllarda öğrenciler öğretmenlere teslim edilirken; "Eti senin, kemiği benim" denilirdi. Bu sözün altında yatan öğretmene olan güven ve teslimiyet. Türk toplumunda öğretmenin yeri ayrıyken; günümüzde gelinen noktada öğrencilerin yok saydığı velilerin en ufak bir olayda şikayet ettiği veya saldırdığı öğretmen profili ortaya çıktı.

Evde 2-3 çocuğuyla ilgilenirken bile isyan eden ebevynler aynı sınıfın içinde onlar öğrenciyle ilgilenen öğretmenden her çocuk için ayrı ilgi alaka bekliyor. Öğretmene saygısızlık konusunda öğrencisini uyarmayan anne-baba en ufak bir başarısızlıkta yine öğretmeni suçluyor.

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