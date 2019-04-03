Sınır birliklerine komando takviyesi

Suriye'nin kuzeyine yuvalanarak devlet kurma hayallarine kapılan terör örgütleri, Zeytin Dalı Harekatı ile adeta bozguna uğradı.

Fırat'ın doğusunda başlatılacak olan operasyonlar için de hazırlıklarına devam eden TSK, komando takviyesi gerçekleştirdi.

SURİYE SINIRINA SEVK EDİLECEKLER

Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırındaki birliklere sevk edileceği öğrenildi.