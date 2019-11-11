Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan geri gönderdi

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi.
İşlemlerinin ardından sınır dışı edilen terörisi, Yunanistan kabul etmedi. DEAŞ'lı terörist, iki ülke arasındaki tampon böklgede beklemeye başladı.
TAMPON BÖLGEDE BEKLİYOR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.
Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. Teröristin, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.