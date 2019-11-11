Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan geri gönderdi

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, devre arasında 4 futbolcunun satılması için rapor verdi. Deneyimli hoca, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın da alınmasını talep etti.

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Uludağ sadece kışın değil sonbaharda da güzel

Biz Uludağ’a daha çok kış mevsimi ile yakıştırıyoruz ama sonbahar da ağaçlarının büründüğü renkler açısından çok güzel görüntüler veriyor.