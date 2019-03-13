Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri yakalandı

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Bu sezon Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye'nin, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası olduğunu ve bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini beklediklerini belirtti.