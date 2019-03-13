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Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri yakalandı

Türkiye-Irak sınır hattında; 60 adet tek kırma av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği namlusu ve 40 adet av tüfeği namlu şoku ele geçildi.

İHA | 13.03.2019 - 16:00..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların, aralıksız devam ettiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrası, Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde; 60 adet tek kırma av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği namlusu ve 40 adet av tüfeği namlu şoku ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri yakalandı

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