Sınır kapısında tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı

Edirne sınırında buruk bir bayram…

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Avrupa’ya çıkış yapmak için tır parklarında sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta geçirdi.

Bayramın ilk gününde, uzun yolun yorgunluğunu taşıyan şoförler hem meslektaşlarıyla bayramlaştı hem de sevdikleriyle telefonla hasret giderdi.

BAYRAMIN SEVİNCİNİ BURUK YAŞADILAR

Yol kenarındaki tır parklarında kurulan seccadelerde bayram namazını kılan şoförler, ardından birbirleriyle bayramlaşarak moral bulmaya çalıştı.

Aileleriyle görüntülü konuşan şoförler, bayram sevincini uzaktan paylaşırken burukluklarını gizleyemedi.

"AİLEMLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTIM"

Antalya'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren İdris Sönmez, bayramı ailesinden uzak, buruk şekilde geçirdiğini söyledi.

Bir an önce yükü Almanya'ya götürüp ailesinin yanına döneceğini belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Ailemle telefonla bayramlaştım. Görüntülü şekilde bayramlarını kutladım. Bazen bayramı evde geçiriyoruz ama genellikle yollardayız."

"AİLEM İYİ OLSUN BANA YETER"

Kahramanmaraş'tan aldığı yükü İtalya'ya götüren Bozan Polat da bayramların aileden uzakta, hüzünlü geçtiğini ifade etti.

Genelde bayramları dışarıda geçirdiğini, üç bayramdır ailesinden uzakta olduğunu anlatan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemi görüntülü şekilde arayarak bayramını kutladım. Tekrar bayramları mübarek olsun. Onlar iyi, rahat ve sağlıklı olsunlar yeter."