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Sinir krizi geçiren kadın, evi ateşe verdi

İstanbul Bakırköy'de erkek arkadaşıyla tartışan kadın, kaldıkları evi ateşe verdi.

DHA | 07.10.2019 - 04:39..
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Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Bitişikbağlar Orta Sokak'ta, bir apartmanın 3. katında oturan bir kadın iddialara göre erkek arkadaşı ile oturduğu sırada sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren kadın, evi ateşe verdi

KADINI VE ERKEK ARKADAŞINI İTFAİYE KURTARDI

Evde küçük çaplı yangın çıkaran ismi öğrenilemeyen kadın ve yanındaki erkek arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kapıyı kırarak kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın, evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sinir krizi geçiren kadın, evi ateşe verdi

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