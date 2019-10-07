Sinir krizi geçiren kadın, evi ateşe verdi

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Bitişikbağlar Orta Sokak'ta, bir apartmanın 3. katında oturan bir kadın iddialara göre erkek arkadaşı ile oturduğu sırada sinir krizi geçirdi.

KADINI VE ERKEK ARKADAŞINI İTFAİYE KURTARDI

Evde küçük çaplı yangın çıkaran ismi öğrenilemeyen kadın ve yanındaki erkek arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kapıyı kırarak kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.