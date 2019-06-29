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Sinir krizi geçiren kadın kendini çekenleri tehdit etti

Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı.

İHA | 29.06.2019 - 12:02..
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Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti.

CAMLARI KIRDI

Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

Sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı VİDEO

TEHDİTLER SAVURDU

Kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Öfke nöbetinin birisi tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu da görüldü.

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