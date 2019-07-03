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Sınır ötesinde terör hedeflerine füze atışı

Yerli ve milli Bora füzeleri, Hakkari'den Kuzey Irak'taki terör mevzilerine gönderildi.

AA | 03.07.2019 - 09:51..
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Sınır ötesinde terör hedeflerine füze atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

Sınır ötesinde terör hedeflerine füze atışı VİDEO

HAKKARİ'DEN SINIRIN ÖTESİNE

PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu.

Hakkari'den gerçekleştirilen atışlar, sınırın ötesindeki terör hedeflerine ulaşıyor.

Sınır ötesinde terör hedeflerine füze atışı

Sınır ötesinde terör hedeflerine füze atışı

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