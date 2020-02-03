Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
SINIRA GİTTİLER
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
TANKLAR DA SINIRDA
Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy da güvenlik önlemleri altında, İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya ulaştı.
Çok sayıda askeri araç, takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.
Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.