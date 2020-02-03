taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9836
Euro
6.6284
Altın
1577.07
Borsa
119247.38
Gram Altın
303.051
Bitcoin
56060.65

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Esad rejiminin kalleş saldırılarının ardından, sınır bölgesine tank ve komando sevkiyatları hızlandı.

AA | 03.02.2020 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

SINIRA GİTTİLER

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

TANKLAR DA SINIRDA

Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy da güvenlik önlemleri altında, İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya ulaştı.

Çok sayıda askeri araç, takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.

Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

İlginizi Çekebilir
Esad rejimi, kaçan sivilleri hedef aldı: 7 ölü
Savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 7 sivil yaşamını yitirdi.
İstanbul'da kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü kuvvetli yağmur yağışı, perşembe ve cuma günü ise kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Depremzede çocuğa çadırda doğum günü
Elazığ'da kadın jandarma personelinin sürpriz yaptığı 8 yaşındaki Muhammed'in bir an olsun yüzü güldü.
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar
Esad rejiminin saldırısında 4 askerimizin şehit olmasının ardından, rejime ait noktalar bombardıman altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2480
İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

652
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

99
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

286
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

87
Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

29
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir