Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası "Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" diyerek oyuncularına moral verdi.

Ersun Yanal oyuncularıyla toplantı yaptı

Esad rejiminin kalleş saldırılarının ardından sınır bölgesine tank ve komando sevkiyatları hızlandı.

Sınıra tank ve komando sevkiyatı

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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Ocak ayında ihracat 14 milyar 765 milyon dolar oldu.