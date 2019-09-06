Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan İran uyruklu Naser Mansourıfard'in kullandığı otobüste gümrük muayene ve tescil işlemleri sırasında arama yapıldı.

Sarp Sınırı'nda binlerce sahte bilet ele geçirildi VİDEO



10 BİN SAHTE MÜZE VE ÖREN YERİ BİLETİ

Yapılan kontrollerde araç içerisinde 10 bin 50 müze ve ören yeri giriş bileti bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası biletlerin sahte olduğu belirlendi. Otobüsün sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.