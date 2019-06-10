Sınırda çıkan yangın söndürüldü

Suriye’nin Rasulayn ilçesinde Türkiye sınırına yakın bölgede ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sınır hattına sıçradı. Bunun üzerine demiryolları hattını da içerisine alan bölgede yangın çıktı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Tutuşan kuru otlar ve çalılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülerek yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangını söndürme çalışması esnasında askerler sınır hattında geniş güvenlik tedbiri aldı.