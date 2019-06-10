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Sınırda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn’da çıkan yangın, 1 saatlik çalışma sonrası durduruldu.

İHA | 10.06.2019 - 14:24..
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Suriye’nin Rasulayn ilçesinde Türkiye sınırına yakın bölgede ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sınır hattına sıçradı. Bunun üzerine demiryolları hattını da içerisine alan bölgede yangın çıktı.

Sınırda çıkan yangın söndürüldü

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Tutuşan kuru otlar ve çalılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangını söndürme çalışması esnasında askerler sınır hattında geniş güvenlik tedbiri aldı.

Sınırda çıkan yangın söndürüldü

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