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Sınırda hendek kazan teröristler kaçtı

ABD askerlerinin Suriye’den çekmesinin ardından, Fırat’ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.

İHA | 22.12.2018 - 12:30..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK/YPG'li teröristler, ABD askerlerinin ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mevzilerden çekildi.

Sınırda hendek kazan teröristler kaçtı

HENDEKLER BOŞALDI, TÜNELLERDE NÖBETÇİ TERÖRİST KALMADI

Hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiçbir nöbetçi ya da hareketliliğin olmaması dikkat çekti.

Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor. ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de anbean gözlüyor.

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı VİDEO


Sınırda hendek kazan teröristler kaçtı

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