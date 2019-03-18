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Sınırda İran ile ortak operasyon yapılacak

Türkiye ile İran sınırında varlık göstermeye çalışan PKK'lı teröristlere büyük bir operasyon gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 07:50..
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Sınırda İran ile ortak operasyon yapılacak

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok" dedi.

Sınırda İran ile ortak operasyon yapılacak

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, İran'la da önemli bir işbirliği yaptıklarına işaret ederek, "Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak" demişti.

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