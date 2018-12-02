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Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

Şanlıurfa'da Suriye sınırında nöbet tutan 10 asker, sel nedeniyle nöbet kulelerinde mahsur kaldı, askerleri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA | 02.12.2018 - 07:44..
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Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2’nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi.

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

NÖBET KULELERİNDE MAHSUR KALDILAR

Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi. Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi.

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

BOT İLE KURTARILDILAR

Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı.

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

Sınırda sel nedeniyle mahsur kalan askerler kurtarıldı

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