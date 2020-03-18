Sınırdaki sığınmacılara Yunanistan, gazla müdahale etti

Yunanistan sınırındaki mültecilerin bekleyişi sürüyor.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, bugün de gaz bombalarıyla müdahale etti.

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale VİDEO

SINIRA DOĞRU HAREKETLENİNCE GAZ BOMBALARI ATILDI

Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar, bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.



Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı. Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.