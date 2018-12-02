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Sınırı geçmeye çalışan kadın mayına bastı

Suriye'den yasa dışı yollardan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışan kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 02.12.2018 - 16:20..
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Suruç ilçesi arasındaki Topçu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Suriye tarafından gelerek sınırı geçip Türkiye'ye geçmeye çalışan 30-35 yaşlarındaki Şirin adlı kadın mayına bastı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Bastığı mayının patlaması sonucu kadın ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla ilk önce Akçakale Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının patlamada bir bacağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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