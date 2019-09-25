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Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.

İHA | 25.09.2019 - 01:13..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Bu doğrultuda akşam saatlerinde, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1’inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

KONVOYA AMBULANS DESTEĞİ

Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

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