Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas “Sınırların açılacağı bir yalan.” diyerek göçmenleri konaklama merkezlerine geri dönmeye çağırdı.

"SINIRLARIN AÇIK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Atina’daysa yaklaşık 50 kişilik göçmen grup bir tren istasyonunda toplanarak “Almanya” ve “Sınırları açın” slogoanları attı.

27 yaşındaki Kuzey Iraklı Amin Ömer “Selanik’e gitmek istiyoruz, oradan da sınırlara. Ama sınırların açık olup olmadığını bilmiyoruz.” diye konuştu.

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale VİDEO

"UMUT KONVOYU"

Yunanistan Göçmenlik Bakanlığı yetkilisi Miltiadis Klapas sınırı geçmek için yapılan son girişimin “sınırda toplanma olup sınırların açılacağına dair aslı olmayan bilgiler”in bir sonucu olduğunu söyledi.

Çoğunluğu Afgan, İran, Pakistan ve Suriyeli olan göçmenler kendilerine “Umut Konvoyu” olarak adlandırıyor.