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Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

AB ülkelerine gitmek için Kuzey Makedonya sınırına yakın bir bölgede toplanan göçmenlere, Yunan polisi biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 15:31..
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Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas “Sınırların açılacağı bir yalan.” diyerek göçmenleri konaklama merkezlerine geri dönmeye çağırdı.

"SINIRLARIN AÇIK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Atina’daysa yaklaşık 50 kişilik göçmen grup bir tren istasyonunda toplanarak “Almanya” ve “Sınırları açın” slogoanları attı.

27 yaşındaki Kuzey Iraklı Amin Ömer “Selanik’e gitmek istiyoruz, oradan da sınırlara. Ama sınırların açık olup olmadığını bilmiyoruz.” diye konuştu.

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale VİDEO

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

"UMUT KONVOYU"

Yunanistan Göçmenlik Bakanlığı yetkilisi Miltiadis Klapas sınırı geçmek için yapılan son girişimin “sınırda toplanma olup sınırların açılacağına dair aslı olmayan bilgiler”in bir sonucu olduğunu söyledi.

Çoğunluğu Afgan, İran, Pakistan ve Suriyeli olan göçmenler kendilerine “Umut Konvoyu” olarak adlandırıyor.

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

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