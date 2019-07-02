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Sinop'ta köylüler istinat duvarı mağduru oldu

Yaykıl köyü sakinleri, kara yoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle, evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.

İHA | 02.07.2019 - 17:46..
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Yaykıl Köyü Doroğlu Mahallesi'nin ortasından geçen Sinop-Samsun karayolu, köyü ikiye böldü.

TARLADAN GEÇİP EVLERİNE ULAŞABİLİYORLAR

Köye girişi sağlayan eski yola yapılan istinat duvarı ise köy sakinlerini mağdur etti. Köyde yaşayan vatandaşlar, komşularının tarlalarından geçerek evlerine ulaşabiliyor. Tarla sahiplerinin, geçişi sağlayan köy yolunu kapatması durumunda mağduriyetlerinin daha da artacağını söyleyen köy sakinleri, duvar nedeniyle kapanan eski yolun girişinin açılmasını istiyorlar.

"MÜRACAATLARDAN SONUÇ ELDE EDEMEDİK"

Köylünün ekili tarlalarda bulunan mahsullerini kaldırabilmesi için yolun en hızlı şekilde açılması gerektiğini söyleyen Yaykıl Köyü Muhtarı Salih Turan, “İlgili makamlara yapmış olduğumuz müracaatlardan sonuç elde edemedik. Köy camisi ve mezarlığına gidebilmek için bu bölgede oturan vatandaşlar, komşularına ait tarlalardan yani özel mülkün içinden geçmek zorunda kalıyor. Tarla sahibi geçişi kapattığı takdirde mağduriyet daha da büyüyecek. Sorunumuzun çözümü için yetkili mercilerden yardım bekliyoruz.” dedi.

Sinop'ta köylüler istinat duvarı mağduru oldu

Sinop'ta köylüler istinat duvarı mağduru oldu

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