Sinop'ta 14 yaşındaki çocuk kazada öldü

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Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

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TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

1 Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı Avrupalı liderler bloktaki bölünme nedeniyle Avupa Komisyonu’nun başkanlığını ve birliğin en önemli koltuklarını kimin alacağı konusunda bir karara varamadı.

2 Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

3 BM YPG/PKK ile yapılan anlaşmayı gizledi Birleşmiş Milletlerin YPG/PKK terör örgütü ile yaptığı skandal "eylem planı" ve imza töreni tatil gününe denk getirildi.

4 Öğrencilerden mayın arama robotu Üniversitesi öğrencileri, askerlerin mayına basıp şehit olmasını önlemek amacıyla uzaktan kumandalı ve görüntü aktarma sistemli "mayın arama robotu" üretti.

5 Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı 2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir ve Senegal, son 16 turuna çıkarken, Slimani'nin Cezayir adına son maçtaki performansı da dikkat çekti.

6 Isparta'da minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı Otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.