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Sinop’ta 200 bin liralık kablo ele geçirildi

Ayancık ilçesinde, 200 bin lira değerinde enerji nakil kablosunu çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 22.01.2020 - 18:59..
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Sinop’un  Ayancık ilçesine bağlı Akören-Kurtköy arasında jandarma devriyesi gördüğü ayak izleri ile telefon direğine dayanmış merdivenden şüphelendi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, şüpheli şahısların haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı tespit edilerek, şahıslar suçüstü yakalandı.

ÇALDIKLARI KABLONUN DEĞERİ 200 BİN LİRA

Olay yerinde hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen 1 adet traktör, 1 adet minibüs, 1 adet otomobil ile piyasa değeri 200 bin lira olan haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

EVLERİNDE YAPILAN ARAMADA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet kalibre ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait şarjör, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.


Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü -1

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