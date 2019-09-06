Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop’ta Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasında yaklaşık 3 yıldır beklenilen asfaltlama çalışmasının bugün başlaması sebebiyle, Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, Karayolları ekipleri için davul zurna ekibini asfaltlama çalışmasının başlayacağı alana getirdi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Asfaltlama çalışmasının yapıldığı alana gelen çevredeki vatandaşlar ise, davul zurna eşliğinde oynadı. Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Özellikle Helaldı Limanı'na demirleyen balıkçı tekneleri için önem arz eden Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki yol için birçok kez yetkili makamların kapılarını aşındırdık. Çok şükür bugüne nasip oldu. Bizim için de özellikle av yasağının kalktığı şu günlerde ihtiyacını önemle hissettiğimiz yol asfaltlama çalışmalarını davul zurna ile karşılamak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.





















