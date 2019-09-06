taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7087
Euro
6.2956
Altın
1507.05
Borsa
99471.77
Gram Altın
276.374

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Türkeli ilçesindeki 2 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması, davul zurna eşliğinde yapıldı.

İHA | 06.09.2019 - 13:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sinop’ta Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasında yaklaşık 3 yıldır beklenilen asfaltlama çalışmasının bugün başlaması sebebiyle, Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, Karayolları ekipleri için davul zurna ekibini asfaltlama çalışmasının başlayacağı alana getirdi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Asfaltlama çalışmasının yapıldığı alana gelen çevredeki vatandaşlar ise, davul zurna eşliğinde oynadı. Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Özellikle Helaldı Limanı'na demirleyen balıkçı tekneleri için önem arz eden Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki yol için birçok kez yetkili makamların kapılarını aşındırdık. Çok şükür bugüne nasip oldu. Bizim için de özellikle av yasağının kalktığı şu günlerde ihtiyacını önemle hissettiğimiz yol asfaltlama çalışmalarını davul zurna ile karşılamak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Sinop'ta 3 yıl sonra asfalt gelen köye davul zurna eşlik etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

185
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

260
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

34
Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

466
Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

65
Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

291
Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir