Sinop'ta 60 yaşındaki kadın üniversiteli oldu

Uzun yıllar Antalya'da özel bir şirkette çalışan ve yaklaşık dört yıl önce emekli olup eşiyle Sinop'a yerleşen bir çocuk annesi Mine Batur, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli sosyal aktivitelerle ilgilendi.

Tiyatro eğitimi de alıp amatör tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Batur, geçen yıl YKS'ye hazırlanan yeğenine destek olmaya başladı. Yeğeninin "Gel beraber sınava girelim" teklifini kabul eden Batur, onunla birlikte sınavlara hazırlandı.

YEĞENİ DESTEK OLDU

Batur, ders çalışmaya başladıktan sonra zaman zaman yaşadığı zorluklar nedeniyle vazgeçme noktasına gelse de yeğeninin desteğiyle yoluna devam etti.

Girdiği sınavda başarılı olan Batur, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nü kazandı.

"YEĞENİMDEN CESARET ALDIM"

Batur, "Açıkçası yeğenim olmasa üniversite hayalim yoktu çünkü hiç okumamış bir insan değilim, lise mezunuydum. Emekli olduktan sonra da farklı uğraşlar bulmuştum kendime ancak yeğenim bir gün, 'Hala, gel beraber sınava girelim' deyince biraz düşündüm, sonra kabul ettim. Hazırlanırken soruları ilk gördüğümde önce vazgeçtim ama yeğenimin 'Yaparsın' diyerek bana cesaret vermesiyle gayret ederek sınavı kazandım." dedi.

"SINIFTA HERKESLE KONUŞABİLEN TEK İNSAN"

Mine Batur'un sınıf arkadaşı İlayda Aysan da Batur'un kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Yolun henüz başında oldukları için Batur'un karşılarında güzel bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Aysan, "Mine abla sınıfta herkesle konuşabilen tek insan. Öz güveni çok yüksek ve derslerde de başarılı. Özel sıkıntılarımız olduğunda kendisine danışıyoruz. Sağ olsun, bize her zaman yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.



