Sinop'ta 88 yaşındaki yaşlı adam, yüksek ateş şikayetiyle 29 gün önce Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

YAŞLI ADAM KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Kentte koronavirüs testi pozitif çıkan ilk hasta olan adam, hastanedeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İyileşen hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Sinop'ta 88 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi ViDEO

"ZORLU BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Uzun süren tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür eden yaşlı adam, "Yaşım itibarıyla zorlu bir süreç yaşadık. Allah'a şükürler olsun, doktor ve hemşirelerimizin desteğiyle sağlığımıza kavuştuk. Allah hepsinden razı olsun." dedi.