taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7206
Euro
6.4135
Altın
1393.85
Borsa
96822.66
Gram Altın
255.831

Sinop'ta 92 bin sazan balığı göletlere bırakıldı

Hayata geçirilen yeni projeyle 5 gölete, 92 bin sazan balığı yavrusu salındı.

AA | 09.07.2019 - 17:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Boyabat ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, bölgedeki 2 gölete 55 bin sazan balığı yavrusu salındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletlerdeki balık popülasyonun artırılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Sinop'ta 92 bin sazan balığı göletlere bırakıldı

5 AYRI GÖLETE SALINIM YAPILDI

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında kentteki göletlere salınmak üzere 92 bin sazan balığı yavrusu gönderildiğini belirten Usta, "92 bin sazan balığı yavrusunun 5 ayrı gölete salımı yapıldı. Göletlerimizdeki balık popülasyonunu artırmak istiyoruz. Salımı yapılan balık yavrularıyla bu amaca ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Usta, son 5 yılda göletlere salınan yavru balık sayısının 190 bini bulduğunu kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

154
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

170
Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

127
ABD polisinin dondurma görevi

ABD polisinin dondurma görevi

67
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

255
Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

108
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir