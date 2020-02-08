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Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti

Yol kontrolü sırasında ehliyetine el konulan sürücü A.K., jandarma ekiplerine "Amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz" dedi.

DHA | 08.02.2020 - 11:12..
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Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

"BENİM AMCAM MHP İLÇE BAŞKANI"

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz.

"KİMİN ŞEKLİ BÜYÜKMÜŞ GÖRECEĞİZ"

O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti VİDEO

EHLİYETİNE EL KONULDU

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti

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