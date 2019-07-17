Sinop'ta arkeolojik kazıda bulunan iskelet şaşırttı

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 10 yıl önce başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında bulunan insan iskeleti, kolları kafasında duruş şekliyle kazı heyetinde şaşkınlık yarattı.

Bakanlık desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazının, bu yıl yapılacak bölümü başladı.

"DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR YATIŞ ŞEKLİ"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, bu dönemki kazı çalışmalarının hemen başında çok ilginç bir insan iskeleti ile karşılaştıklarını belirtti.

Köroğlu, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir yatış şekli. Bireyin elleri kafasının arka kısmına konulmuş ve gayet rahat bir şekilde uzanmış. Herhalde yaşarken keyfine düşkün biriydi ki bu şekilde de gömülmüş. Anladığımız kadarıyla bireyin günlük hayatıyla ilişkili bir yatış şekli söz konusu. Açıkçası daha önce rastlamadığımız bir durum. Gerçekten çok ilginç" diye konuştu.