Sinop'ta asansöre sıkışan çocuk ağır yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Yıldız Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın beşinci katında oturan Aylin Tavalıoğlu, çocuklarıyla asansöre binmek istedi.

BACAKLARI DIŞARIDA KALDI

Annesinin ardından çocuklardan Buğlem Tavalıoğlu (5) da bindiği sırada asansör aniden hareket etti. Bacakları dışarıda kalan küçük çocuk asansöre sıkıştı. Asansör, beşinci kat ile dördüncü kat arasında durdu.

KALBİ DURDU

Çığlıkları duyan apartman sakinlerince kurtarılan küçük çocuk, ambulansla 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran küçük çocuk, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürüldü. Buğlem Tavalıoğlu, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

8 AYDIR ARIZALIYDI

Küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartman yöneticisinin ifadesini aldı.

Öte yandan, asansörün 8 aydır arızalı olduğu, bir gün önce tamir edilip faaliyete geçirildiği öğrenildi.