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Sinop'ta askıda kömür uygulaması

Türkeli ilçesinde, bir kömür işletmesi tarafından uygulamaya konulan askıda kömür uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı ulaştırılıyor.

İHA | 22.01.2020 - 10:10..
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Sinop’un Türkeli ilçesinde, askıda ekmek uygulamasından sonra bir kömür işletmesi askıda kömür uygulaması başlattı.

İşletme sahibi Öcal Özdemir, yaptığı açıklamada, uygulamaya Almanya’da bir iş adamının kömür dağıtmak istemesi üzerine Osmanlı döneminde uygulanan ’askıda ekmek’ uygulamasından esinlenerek, ’askıda kömür’ uygulamasını başlattığını söyledi.

"AKŞAMLARI DÜKKANLARIN ÖNÜNE KOYUYORUZ"

Özdemir, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Osmanlı’dan kalma askıda ekmek uygulamasını tekrar hatırlatmak maksadıyla askıda ekmek uygulamasını ’askıda kömür’e çevirdik. Gayet dönüşü de iyi oldu, akşamları dükkanların önüne koyuyoruz alanlar oluyor. Mesela dün akşam koyduk yine alanlar oldu. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Eşi dostu Türkeli’deki hısım akrabalara soruyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine, kömür alamayanlara, belki de hiç kömür yakmamış insanlar var, bunları bu güzel davranışı, hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

’Askıda ekmek’ten sonra ’askıda kömür’ uygulaması -1

’Askıda ekmek’ten sonra ’askıda kömür’ uygulaması -2

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