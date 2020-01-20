Sinop'ta aynı caddede peş peşe kazalar

2,084 kez izlendi

1,568 kez izlendi

1,403 kez izlendi

5,035 kez izlendi

1,738 kez izlendi

2,826 kez izlendi

1,310 kez izlendi

1 IMF küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncellediği raporda, 2019 için yüzde 3'ten 2,9'a, 2020 için 3,4'ten 3,3'e, 2021 için 3,6'dan 3,4'e çekildiği bildirdi.

2 Avustralya'yı dolu vurdu Canberra bölgesinde, ceviz büyüklüğünde yağan dolu yüzlerce araca zarar verirken, yaşamı da olumsuz etkiledi.

3 Türk askerinden Tel Abyad'daki çocuklara yardım Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımında bulunup, yüzlerini güldürdü.

4 Eskişehir'de Avustralya için eylem Eskişehirliler, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.

5 Denizli'de sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım, birlikte yaşadığı Filiz T. tarafından alkol aldıktan bir süre sonra kolundan ve bacağından bıçaklandı.

6 Şimdi işletmeciler, elemanlarına 'evden çalışın' diyor Türkiye’nin girişimci şirketlerine yönelik özel ücret ve yan haklarla ilgili ilk araştırmanın sonuçları, yeni uygulamalarla ilgili geniş yelpazede bilgi veriyor.