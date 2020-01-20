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Sinop'ta aynı caddede peş peşe kazalar

21 yıl önce trafik ışıklarının kaldırıldığı caddede, meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.

AA | 20.01.2020 - 16:04..
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Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ

Kayıtlarda ana yolda ilerleyen otomobilin yayaya çarpması, otomobilin denize düşmesi ve bisikletli çocuğun minibüse çarpması yer alıyor. Kayıtların devamında otomobilin park halindeki otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletin devrilmesi dikkati çekiyor.

21 YIL ÖNCE KALDIRILDI

Kent merkezindeki trafik ışıkları 21 yıl önce ulaşımı aksattığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Sinop'ta aynı caddede peş peşe kazalar VİDEO

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