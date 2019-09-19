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Sinop'ta babasını darbeden zanlı tutuklandı

86 yaşındaki adam şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için camdan atlayarak evden kaçtı.

İHA | 19.09.2019 - 18:13..
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Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal C.(86), ziyaret için Tekirdağ’dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu S.C.(51) tarafından iddialara göre satır ile darbedildi.

Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan S.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SABAHA KADAR DÖVDÜ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 86 yaşındaki Cemal C., "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım" dedi.

Sinop'ta babasını darbeden zanlı tutuklandı

Sinop'ta babasını darbeden zanlı tutuklandı

Sinop'ta babasını darbeden zanlı tutuklandı

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