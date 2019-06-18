Sinop’ta bir inek otele girmeye çalıştı

Sinop’ta bir otelin kapısından girerek lobide bulunan kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

OTELE GİRDİ

Sinop’un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından ’Çık dışarı, burası sana göre değil’ denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Sinop’ta otele girmek isteyen inek VİDEO

Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti.