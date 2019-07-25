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Sinop’ta akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 1’i hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.07.2019 - 21:32..
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Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ünlüce köyü Kuğu Yalısı Plajı’na yüzmeye gelen Emine Ermiş, Burcu Yılmaz, Efe Yılmaz ve Tuana Taruz Ermiş, bir müddet sonra girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan 4 kişi için vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada Uğur Umut Çelik denize girerek müdahale etmeye çalıştığı sırada, kendisi ve kayınvalidesi Emine Ermiş denizin dibine sürüklendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Ermiş (62) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Damadı Uğur Umut Çelik (40) ise ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Boğulma tehlikesi geçiren diğer 3 kişi de tekne ile Altınkoy Plajı’na getirilerek buradan Ayancık Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop’ta akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

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