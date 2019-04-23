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Sinop’ta evde yangın: 3 ölü

Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 23.04.2019 - 04:32..
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Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde Erdal Özkaya’ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Sinop’ta evde yangın: 3 ölü

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerce evde yapılan incelemede Gülten Özkaya (25), 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile 100 yaşında olduğu öğrenilen Hanife Özcan’ın cenazelerine ulaşıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında evin ahırında bulunan büyükbaş hayvanların da telef olduğu belirtildi.

Sinop’ta evde yangın: 3 ölü

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