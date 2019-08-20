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Sinop'ta hasta bastonla aile hekimini darbetti

Gerze Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hekim, İstanbul'dan tatil için gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

İHA | 20.08.2019 - 18:58..
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Sinop'ta şeker hastası olduğu belirtilen R.K. (45), ilaç konusunda doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta R.K.’nin elindeki bastonla doktorun yüzüne vurarak gözlüğünü kırdığı ve kafasının değişik noktalarından yaraladığı kaydedildi.

HEKİMLER KAVGAYI AYIRDI

Aile sağlığı hekimlerinin yaşanan arbedeyi duymaları üzerine olaya müdahale ederek kavgayı ayırdıkları öğrenildi.

Sinop'ta hasta bastonla aile hekimini darbetti

Aldığı darp üzerine hekim arkadaşları ile birlikte Gerze Devlet Hastanesine götürülen Dr. Hakan Uzun, yapılan tedavi sonrasında Gerze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sinop Sağlık Müdürlüğüne bağlı hekimlerinin 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Gerze Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Sinop'ta hasta bastonla aile hekimini darbetti

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