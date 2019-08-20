Sinop'ta hasta bastonla aile hekimini darbetti

Sinop'ta şeker hastası olduğu belirtilen R.K. (45), ilaç konusunda doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta R.K.’nin elindeki bastonla doktorun yüzüne vurarak gözlüğünü kırdığı ve kafasının değişik noktalarından yaraladığı kaydedildi.
HEKİMLER KAVGAYI AYIRDI
Aile sağlığı hekimlerinin yaşanan arbedeyi duymaları üzerine olaya müdahale ederek kavgayı ayırdıkları öğrenildi.
Aldığı darp üzerine hekim arkadaşları ile birlikte Gerze Devlet Hastanesine götürülen Dr. Hakan Uzun, yapılan tedavi sonrasında Gerze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sinop Sağlık Müdürlüğüne bağlı hekimlerinin 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Gerze Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.